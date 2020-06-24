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Жизнь

В Новосибирске девушку осудили за то, что пила воду не через маску

Новосибирский полицейский сфотографировал девушку, пьющую воду в маршрутке, и составил протокол, сообщает НДН.инфо.

Коронавирус.
Коронавирус.
pixabay.com

Инцидент произошел 16 июня. Накануне суд рассмотрел дело об административном правонарушении студентки.

«В судебном заседании лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вину признала частично, пояснила, что в маршрутном такси следовала в маске, сняла ее, чтобы попить воды», — отметили в постановлении суда.

Кстати, в это время маршрутка стояла на остановке. Полицейский, судя по всему, проходил мимо и, увидев девушку через окно и не смог устоять.

Студентку признали виновной в «невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Впрочем, штрафовать девушку не стали — ограничились предупреждением.

Ранее в Новосибирске подросток в маске ограбил офис микрозаймов. Во всяком случае, ему точно не грозит обвинение в «невыполнении правил поведения…»

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