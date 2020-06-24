В Новосибирске девушку осудили за то, что пила воду не через маску

Инцидент произошел 16 июня. Накануне суд рассмотрел дело об административном правонарушении студентки.

«В судебном заседании лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вину признала частично, пояснила, что в маршрутном такси следовала в маске, сняла ее, чтобы попить воды», — отметили в постановлении суда.