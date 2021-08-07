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Жизнь

В Новосибирске две младшеклассницы вышли убирать мусор с детской площадки

6 августа в Новосибирске две маленькие девочки решили сами убрать мусор на детской площадке. Видео опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочки убираются на детской площадке.
Девочки убираются на детской площадке.
vk.com/act54

«Пока взрослые заваливают редакцию «АСТ-54» жалобами на несанкционированные свалки и несвоевременный вывоз мусора, две младшеклассницы на Троллейной решили сделать мир лучше и убрали мусор на детской площадке «, — пишет администрация сообщества.

Горожане на публикацию отреагировали бурно: в основном восхищением и поддержкой.

«Молодцы девчули и их родители, которые воспитали, это вам не ныть в интернетах». «Умнички! Есть надежда на здравое поколение», — радуются новосибирцы в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто назвал все происходящее «постановкой» и «показухой».

Напомним, весной неравнодушные жители Барнаула дружно провели субботник в Индустриальном районе. Они расчистили территорию между фитнес-клубом «Магис Спорт» и торговым центром «Европа», собрав собрали 71 мешок мусора.

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