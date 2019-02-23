В Новосибирске известного кардиохирурга обвинили в мошенничестве на 1,3 млрд рублей

В Новосибирске суд на 2 месяца отправил в СИЗО замдиректора национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ, известного кардиохирурга Евгения Покушалова. Его обвиняют в мошенничестве с госзакупками на 1,3 млрд рублей и легализации криминальных доходов, пишет «Коммерсантъ».

Евгения Покушалова задержали 20 февраля. В пятницу, 22 февраля силовики направили в суд прошение о заключении кардиохирурга под стражу до 19 апреля. В тексте ходатайства сказано, что Покушалов может попытаться противодействовать полноценному и всестороннему разбирательству, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться за границей. Суд поддержал ходатайство следствия.

Адвокат врача заявила, что подаст аппеляцию в вышестоящий суд.

Поддержать Евгения Покушалова пришли несколько десятков человек, пишет «Медуза». Среди них был и Александр Караськов — директор медицинского центра, где работает кардиохирург. Ранее он назвал задержание своего заместителя «беспределом», подчеркнув, что Покушалов не имел отношения к финансовым вопросам в клинике, пишет news.ngs.ru.

Евгений Покушалов — сосудистый хирург, член-корреспондент Российской академии наук. Он автор и соавтор 240 научных работ, работает в НМИЦ с 2002 года. Это ведущий российский центр в области сердечно-сосудистой хирургии.