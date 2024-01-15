В Новосибирске концерт Лолиты отменили из-за жалоб Союза отцов

После участия на вечеринке у Анастасии Ивлеевой , концерты Лолиты по всей России стали отменять . Выступление в Новосибирске должно было пройти 2 апреля в ДКЖ.

Напомним, ранее глава Союза отцов Сергей Майоров говорил, что «выступлений подобных персонажей быть не должно». Видимо, предложение повлияло на решение организаторов. И Лолита в Новосибирск 2 апреля не приедет.

Корреспондентам "КП-Новосибирск" стало известно, что деньги за билеты покупатели могут получить обратно. Куда обращаться - указано на электронных билетах.

При этом, при попытке купить билет на сайте kassir.ru, вылезает окошко с текстом: «К сожалению, билеты закончились». А информации об отмене концерта на сайте пока нет.

Но неизвестно, что будет со вторым концертом Лолиты, который должен состоятся в Доме ученных 31 марта.

Радмила Бичакова

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