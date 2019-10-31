В Новосибирске менеджер РЖД дорого продал свой авторитет

Речь идет о начальнике производственного участка Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД.
По данным следствия, в 2017 году он требовал от бизнесмена деньги «за использование своего авторитета» при перегрузке товаров в грузовые вагоны.
Железнодорожный начальник угрожал коммерсанту проблемами за отказ платить. Бизнесмен передал вымогателю почти 195 тысяч рублей.
Следователи установили, что это не первый подобный случай. Представители трех коммерческих фирм передали обвиняемому взятки на сумму более 360 тысяч рублей.
Таким образом, общая сумма взяток превысила полмиллиона рублей.