В Новосибирске начала работу выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация»

25 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартовала II международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей « Майнинг. Металлургия. Генерация 2019 ». Впервые три важнейшие отрасли российской экономики собрались на одной бизнес-площадке.

В мероприятии принимают участие более 100 российских и зарубежных компаний: предприятия по добыче и переработке угля, руд, редкоземельных и драгоценных металлов; производители оборудования и техники, технологий; разработчики прорывных технологических решений и идей, видных ученых; генерирующие компании России и стран СНГ. Среди них — Сибирский антрацит, СУЭК, УГМК, УК «Металлинвест», Somerset International Russia, НПФ «Гранч», Энерголайн, Холдинг Кабельный Альянс, СГК и другие.

В этом году главными темами деловой программы ММГ`19 стали приоритетные национальные проекты «Экология» и «Цифровая экономика».

Иван Гончаров,

начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО:

Важно, что акцент сделан на экологической проблематике. Национальный проект «Экология», как мы знаем, направлен на решение задач по снижению вредных выбросов, ликвидации накопленного экологического ущерба. Для Сибири это одна из первостепенных задач. Металлургическая, добывающая и энергетическая отрасли в общественном сознании укоренились, как отрасли грязные, экологически вредные, наносящие серьезный ущерб окружающей среде. И при внедрении зеленых технологий крайне важно, чтобы результат был публичен и понятен для широкого круга. Мы с вами должны этот стереотип ломать.

Форум «Майнинг. Металлургия. Генерация» Архив форума ММГ 19.

Андрей Даниленко,

министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области:

Я рад, что энергетики готовы рассматривать в комплексе сырье, которое поступает к ним на станцию для производства тепловой и электрической энергии. И минеральная составляющая перестала быть отходом, а приобрела формат будущего сырья для производства продукции. Я вынужден напомнить, что «отходы» это, в основном, в наших головах, а не в физическом смысле. Любое из того, что мы произвели и в настоящий момент не используем, может стать полезным продуктом.

На выставке-форуме первые лица компаний, представители власти, инвесторы и эксперты обсуждают проблемы внедрения экологически чистых технологий, обеспечения промышленной безопасности, поддержки инноваций в горно-металлургической и угольной отраслях и целый ряд других актуальных тем.

Форум «Майнинг. Металлургия. Генерация» Архив форума ММГ 19.

Дэвид Джон Джованис,

генеральный директор ООО «Сомерсет Интернешнл Раша»:

В этом году у нас здесь много гостей из Америки, Европы и Азии. Кроме этого, на выставку-форум приехал наш главный технолог из Австралии для того, чтобы рассказать участникам мероприятия о новых технологиях для экологии.

Большой интерес присутствующие на площадке ММГ`19 проявили к заседанию экспертно-консультационного совета по экологии и природному наследию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). Члены ассоциации заняты решением накопленного экологического вреда в виде золы, лежащей в золоотвалах на 400 гектарах территории в количестве 500 млн тонн.

Форум «Майнинг. Металлургия. Генерация» Архив форума ММГ 19.

Геннадий Гусельников,

председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»:

Без сомнения, три отрасли: майнинг, металлургия и генерация для всех регионов входящих в ассоциацию «Сибирское соглашение» являются ключевыми и, конечно, конкурентоспособность компаний работающих в этих отраслях будет зависеть от того, насколько экологичен будет продукт. Над решением этой задачи, привлекая большое количество экспертов, и работает сегодня ассоциация.

Геннадий Гусельников считает, что стране необходим четкий законодательный алгоритм обращения с золошлаками.

Без таких законодательных изменений мы не сможем угнаться за развитыми и развивающимися странами, где переработка золошлаков достигает 70 и даже 100% как, например, в Нидерландах.

Кроме этого, в первый день работы выставки-форума состоялась Закрытая экспертная сессия с участием руководителей департаментов PR и маркетинга компаний отраслей, представленных на выставке. Они обсуждали наиболее эффективные способы взаимодействия компаний и СМИ в кризисных ситуациях.

Форум «Майнинг. Металлургия. Генерация» Архив форума ММГ 19.

Комментируя работу сессии, Сергей Водопетов, директор департамента корпоративных коммуникаций УК «Металлинвест», председатель комитета цифровых коммуникаций Российской ассоциации по связям с общественностью, заметил, что сегодня это самая острая тема, которая волнует профессиональное сообщество.

В этот же день на сессии было заявлено о проекте отраслевого фестиваля корпоративного кино MMG '2020 с участием членов жюри Каннского и Нью-Йоркского фестиваля. Организаторы Закрытой экспертной сессии МВК «Новосибирск Экспоцентр», ООО «Центр Экспо», Экологическая палата России, Независимая российская коммуникационная группа LBL.

Украшением выставки-форума стало шоу танцующих экскаваторов от компании «СтройКомплект», официального дилера машиностроительного концерна JCB за Уралом. Огромные семнадцатитонные машины поднялись в воздух и станцевали самбу, диско и танго.

Организаторы выставки-форума ММГ-19 выставочная компания «Центр Экспо» и компания «Бизнес Диалог». Мероприятие проходит при поддержке Правительства РФ, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СФО и Правительства Новосибирской области.

Выставка-форум ММГ`19 работает: