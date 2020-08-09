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Жизнь

В Новосибирске никак не могут потушить пожар на крупнейшем мусорном полигоне

Уже четыре дня в столице Сибири горит свалка ТКО «Левобережный». Мэр города Анатолий Локоть провел отдельное совещание с выездом на горящий объект и дал поручение ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проводит выездное совещание на мусорном полигоне.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проводит выездное совещание на мусорном полигоне.
"Инцидент Новосибирск"

На все про все Локоть отвел ответственным чиновникам двое суток. Гарь уже давно раздражает возмущенных жителей. По данным замеров, вредные примеси в атмосфере не превышают предельно допустимых значений. Однако в Новосибирске и Бердске люди жалуются на удушливый запах из-за горящей свалки.

Пожарные успевают тушить огонь на поверхности, но он продолжает распространяться на глубине.

По итогам совещания на полигоне, принято решение завезти для тушения на свалку 10 тыс. кубометров грунта.

Отмечается, что полигон ТКО «Левобережный» считается крупнейшим в городе.

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