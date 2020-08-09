В Новосибирске никак не могут потушить пожар на крупнейшем мусорном полигоне

На все про все Локоть отвел ответственным чиновникам двое суток. Гарь уже давно раздражает возмущенных жителей. По данным замеров, вредные примеси в атмосфере не превышают предельно допустимых значений. Однако в Новосибирске и Бердске люди жалуются на удушливый запах из-за горящей свалки.
Пожарные успевают тушить огонь на поверхности, но он продолжает распространяться на глубине.
По итогам совещания на полигоне, принято решение завезти для тушения на свалку 10 тыс. кубометров грунта.
Отмечается, что полигон ТКО «Левобережный» считается крупнейшим в городе.