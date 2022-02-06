В Новосибирске орангутан может стать главным новогодним символом города

Жители Новосибирска выбирают в местном зоопарке животное-талисман в качестве символа новогодней столицы России. Пока что в голосовании лидирует орангутан Бату.

Помимо Бату, горожанам предоставили на выбор манула Айшу, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медвежонка Шилку.

У орангутана 41,79% голосов, на втором месте снежный барс — 25,13%, третий медвежонок — 17,04%.

Сообщается, что орангутан вырвался вперед после эфира независимого депутата горсовета Сергея Бойко, в котором он сказал: «Почему символом Новосибирска не может быть обезьяна? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области».

В поддержку орангутана выступили другие депутаты и блогеры.

Статус «Новогодняя столица России» Новосибирск получил в 2022 году, пишет «Тайга.инфо». Муниципальный зоопарк предложил выбрать одно из своих животных талисманом.

Голосование завершится 7 февраля. Отдать свой голос можно здесь.