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Жизнь

«Умотать их невозможно». В Новосибирске открыли тайм-кафе с енотами

В Новосибирске открыли кафе EnoTime, где посетители могут пообщаться и поиграть с четырьмя ручными енотами, пишет ngs.ru. Идею создатели подсмотрели за рубежом — такие заведения существуют, в частности, в Таиланде.

Енот в кафе EnoTime.
Енот в кафе EnoTime.
instagram.com/enotimenovosibirsk

Как выяснило издание, животных для EnoTime купили в питомнике в Краснодаре. Им по полгода. Это приручённые еноты, которых выкармливали из бутылочки. Сейчас их четверо: Фил, Боря, Лиза и Ева. У каждого есть документы, все еноты привиты.

Заведение работает по принципу тайм-кафе: первый час стоит 400 рублей, затем гости платят по 5 рублей за каждую минуту. Попасть в кафе можно только по предварительной записи и группами не больше 6−7 человек — «чтобы ни животные, ни люди не испытывали стресса».

Кроме того, для гостей кафе есть определённые ограничения. Так, нельзя приносить с собой угощения и специально привлекать внимание енотов, если они не хотят общаться: например, брать на руки.

«Еноты у нас как дети живут, — рассказывает совладелица EnoTime Замира Козловских. — Даже если у нас ничего не получится, мы их никуда не отдадим — они домашние. За ними прикольно просто наблюдать, за тем, что они делают, как они общаются, играют, бардак наводят. Умотать енотов невозможно, они очень энергичные».

Ранее на странице барнаульского зоопарка в Instagram опубликовали видео со спящим енотом. Жители города были в восторге от пушистого зверька.

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