В Новосибирске открылся новый автовокзал

Новый автовокзал «Новосибирск-Главный» на Гусинобродском шоссе заработает 21 декабря 2019 года, в субботу, пишет Сиб.фм. Отсюда люди смогут отправиться в Алтайский край и Республику Алтай, Томскую и Кемеровскую области, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.

Ежедневно автовокзал сможет принимать более 200 международных, межсубъектных и внутриобластных рейсов. Мэрия Новосибирска организовала дополнительную сеть городских маршрутов: автобус № 35 и маршрутные такси № 18, 19, 44, 72, 30.

«В 2020 году начнется строительство трамвайной линии от станции метро „Золотая нива“ до нового автовокзала», — рассказал Андрей Гудовский, председатель Совета директоров новосибирского автовокзала.

На автовокзале есть бесплатная парковка, комната матери и ребёнка, Wi-Fi, зона для курящих, кафе, магазины, медицинский кабинет и сервис для малоподвижных пассажиров, включающий прокат инвалидных кресел.

Автовокзала на Красном проспекте больше не будет. Но это случится не раньше, чем появится новый автовокзал на левом берегу.

Редакция Сиб. фм выяснила, сколько времени понадобится, чтобы добраться до старого автовокзала. Чтобы доехать из точки, А в точку Б на маршрутке, корреспонденту понадобилось 48 минут (дневное время при условии отсутствия пробок). В вечернее же время приехать с тяжелыми сумками из центра к новому автовокзалу, скорее всего, будет весьма проблематично.