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Жизнь

В Новосибирске пошутили про раздачу 1 апреля «наборов для борьбы с коронавирусом»

В мэрии Новосибирска прокомментировали первоапрельскую шутку про раздачу средств для борьбы с инфекцией, сообщает «Сиб.фм».

В Санкт-Петербурге клоуны протестовали против выхода фильма "Оно". 7 сентября 2017 года.
В Санкт-Петербурге клоуны протестовали против выхода фильма "Оно". 7 сентября 2017 года.
vk.com/club_comic

Первоапрельскую шутку про «наборы для борьбы с коронавирусом» начали рассылать пользователи WhatsApp.

Неизвестные утверждают, что количество наборов ограничено, поэтому необходимо поспешить, чтобы получить медицинскую маску, мыло хозяйственное и спирт.

Первопрельская шутка про коронавирус. Новосибирск.
Первопрельская шутка про коронавирус. Новосибирск.
sib.fm.

«Рассылка в мессенджерах информации о выдачи „наборов для борьбы с коронавирусом“ в администрации Октябрьского района города Новосибирска не соответствует действительности. Выдача подобных наборов не осуществляется», — разъяснили в мэрии.

В администрации Новосибирска шутку не оценили.

По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Новосибирской области заражены 10 человек.

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