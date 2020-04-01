В Новосибирске пошутили про раздачу 1 апреля «наборов для борьбы с коронавирусом»

Первоапрельскую шутку про «наборы для борьбы с коронавирусом» начали рассылать пользователи WhatsApp.
Неизвестные утверждают, что количество наборов ограничено, поэтому необходимо поспешить, чтобы получить медицинскую маску, мыло хозяйственное и спирт.
«Рассылка в мессенджерах информации о выдачи „наборов для борьбы с коронавирусом“ в администрации Октябрьского района города Новосибирска не соответствует действительности. Выдача подобных наборов не осуществляется», — разъяснили в мэрии.
В администрации Новосибирска шутку не оценили.
По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Новосибирской области заражены 10 человек.