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Жизнь

В Новосибирске построят сквер имени легендарного «трамвая-убийцы»

В Новосибирске за оперным театром построят сквер под названием «Трамвай № 13», сообщает Om1.ru.

Трамвай №13. Новосибирск.
Трамвай №13. Новосибирск.
vk.com/die13.

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что в 2020 году начнут благоустройство общественного пространства за театром НОВАТ.

Планируется создать сквер под названием «Трамвай № 13». На работы потратят 5 млн рублей.

«Уже готов проект благоустройства», — отметила Терешкова.

Как пишет «Сибкрай.ru», маршрут № 13 — самый продолжительный в Новосибирске, идет по трем районам. Власти его называют лицом города, а жители вспоминают о маршруте каждый раз, когда сообщается о ДТП с участием трамвая.

В соцсети «ВКонтакте» есть посвященная маршруту группа «Трамвай № 13 — ГОРИ В АДУ», в которой более тысячи человек.

На «тринадцатую» берут только самых опытных водителей, поскольку этот путь регулярно фигурирует в сводках о происшествиях.

К примеру, летом 2019 года трамвай загорелся на ходу, но его быстро потушили. ДТП с участием машин происходят практически постоянно.

Ранее из-за неисправности трамвая водителя выбросило из кабины, а вагон продолжил движение и проехал около четырех километров, протаранив три автомобиля.

Женщина-водитель одного из авто, который попался на пути «тринадцатого», получила серьезную травму и лишилась зрения, а пассажир получил перелом предплечья.

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