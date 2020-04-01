В Новосибирске построят сквер имени легендарного «трамвая-убийцы»

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что в 2020 году начнут благоустройство общественного пространства за театром НОВАТ.
Планируется создать сквер под названием «Трамвай № 13». На работы потратят 5 млн рублей.
«Уже готов проект благоустройства», — отметила Терешкова.
Как пишет «Сибкрай.ru», маршрут № 13 — самый продолжительный в Новосибирске, идет по трем районам. Власти его называют лицом города, а жители вспоминают о маршруте каждый раз, когда сообщается о ДТП с участием трамвая.
В соцсети «ВКонтакте» есть посвященная маршруту группа «Трамвай № 13 — ГОРИ В АДУ», в которой более тысячи человек.
На «тринадцатую» берут только самых опытных водителей, поскольку этот путь регулярно фигурирует в сводках о происшествиях.
К примеру, летом 2019 года трамвай загорелся на ходу, но его быстро потушили. ДТП с участием машин происходят практически постоянно.
Ранее из-за неисправности трамвая водителя выбросило из кабины, а вагон продолжил движение и проехал около четырех километров, протаранив три автомобиля.
Женщина-водитель одного из авто, который попался на пути «тринадцатого», получила серьезную травму и лишилась зрения, а пассажир получил перелом предплечья.