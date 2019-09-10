В Новосибирске появится станция метро «Спортивная»

Крупный тендер на разработку проектной документации и строительство новой станции метрополитена объявлен в Новосибирске. Все работы должны быть выполнены к концу 2021 года. Станция получила название «Спортивная».

Как сообщает «Интерфакс», начальная сумма контракта составляет 2,62 млрд рублей. В него входит разработка рабочей документации и строительство новой станции метрополитена. Заявки на конкурс принимаются до 27 сентября, а победитель будет объявлен 2 октября.

Ранее стоимость новой станции метро оценивалась местными чиновниками в 1,2 млрд рублей. Но жизнь внесла свои коррективы.

Метрополитен в Новосибирске начали строить в 1980 году, когда была забита первая свая станции «Вокзальная». В настоящее время новосибирское метро состоит из двух «веток» и 13 станций. Последней из них была открыта станция «Березовая роща» — в 2005 году. За прошлый год в новосибирском метро перевезли 83 млн пассажиров (третье место в России).

Строительство новой станции приурочено к проведению в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею — отсюда и такое название «Спортивная». Турнир состоится в начале 2023 года. Вместе с новой станцией в городе будет построена и современная хоккейная арена. Все работы должны быть завершены в середине 2022 года.