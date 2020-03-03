В Новосибирске продали колесо обозрения

В Новосибирске рядом с планетарием практически разобрали колесо обозрения, пишет NGS.ru .

Чертово колесо было одним из главных достопримечательностей города. Распологалось оно по адресу Ключ-Камышенское плато, 1/1. Теперь от колеса осталась лишь малая часть.

«Колесо было предназначено не нам, а частной компании, некоему акционерному обществу „Обзор“, и они приняли решение его продать», — пояснила директор Большого новосибирского планетария Татьяна Белоусова.

Владелец чертова колеса отказался разглашать информацию о демонтаже. Возможно, колесо «переедет».

Как отмечают местные жители, с верхней точки аттракциона, высота которого превышала 30 метров, можно было увидеть практически весь город. Колесо на Ключ-Камышенском плато открыли осенью 2015 года.