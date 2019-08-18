В Новосибирске разразился скандал из-за санкционированного пикета «феминисток»

В Новосибирске группа людей организовала пикет, который был против насилия в семье. Прохожие отнеслись к этой теме двояко. Некоторые утверждали, что все необходимые законы существуют и работают исправно. Собравшихся прозвали «кампанией феминисток».

«Это пикет за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия. Есть семьи, где парни и девушки воспитываются под давлением, и они не имеют какой-то другой модели поведения, — рассказала «КП Новосибирск» организатор пикета Мария. — Я считаю, если отследить поступок человека, который совершил насилие, и помочь осознать, что такие действия недопустимы, то получится перестроить его в более спокойную личность.

Во время выступления еще одного участника пикета с ней начал спорить неизвестный мужчина. Ему не понравилось, что статистика, которую приводят митингующие, ничем не подтверждена, а значит озвучивать ее публично не правильно.

Пикет против домашнего насилия vk.com/incident_nsk

Они хотят обязать государство вмешиваться в семью по пустякам, и для этого насилием называют любые неприятности и просто разногласия в семье. При этом они прибегают к открытому мошенничеству — рисуют на себе синяки, делают фото и распространяют по сети, называя это флэшмобом, — рассказал Александр Коваленин новосибирский публицист, который пишет о феминизме.

За 2019 год это уже третья акция против домашнего насилия, проводимая в Новосибирске. Ранее активистки выходили с пикетами у театра «Глобус» и в центре Академгородка.