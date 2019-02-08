В Новосибирске решили установить памятник Иосифу Сталину

Предложения будут приниматься с 12 февраля по 4 марта 2019 г. на электронную почту мэрии. Никаких реальных обсуждений эта процедура, напомним, не предполагает. Информация о результатах будет опубликована до 12 марта, сообщает портал НДН Инфо.
Стеклокомпозитный бюст Сталина предполагается поставить на постамент у кирпичной стены и дополнить композицию двумя табличками с цитатами самого Сталина и про Сталина. Предполагается, что памятник может быть установлен к 9 мая этого года.
В ноябре прошлого года художественный совет Новосибирска в третий раз отклонил предложенные общественниками варианты установки бюста «вождю народов» — около Дома офицеров на Красном проспекте.
Члены худсовета порекомендовали инициативной группе разместить памятник на территории обкома КПРФ.