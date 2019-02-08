Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Новосибирске решили установить памятник Иосифу Сталину

Общественное обсуждение установки памятника советскому вождю Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ объявлено в Новосибирске. Мэрия города будет принимать предложения, рекомендации и замечания граждан до 4 марта. В прошлом году вокруг этого постамента разгорелись нешуточные споры.

И. В. Сталин (1878–1953) в 1929 году.
И. В. Сталин (1878–1953) в 1929 году.
fishki.net

Предложения будут приниматься с 12 февраля по 4 марта 2019 г. на электронную почту мэрии. Никаких реальных обсуждений эта процедура, напомним, не предполагает. Информация о результатах будет опубликована до 12 марта, сообщает портал НДН Инфо.

Стеклокомпозитный бюст Сталина предполагается поставить на постамент у кирпичной стены и дополнить композицию двумя табличками с цитатами самого Сталина и про Сталина. Предполагается, что памятник может быть установлен к 9 мая этого года.

Фрагмент памятника Сталину.
Фрагмент памятника Сталину.
скрин youtube.com

В ноябре прошлого года художественный совет Новосибирска в третий раз отклонил предложенные общественниками варианты установки бюста «вождю народов» — около Дома офицеров на Красном проспекте.

Члены худсовета порекомендовали инициативной группе разместить памятник на территории обкома КПРФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость