В Новосибирске решили установить памятник Иосифу Сталину

Общественное обсуждение установки памятника советскому вождю Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ объявлено в Новосибирске. Мэрия города будет принимать предложения, рекомендации и замечания граждан до 4 марта. В прошлом году вокруг этого постамента разгорелись нешуточные споры.

И. В. Сталин (1878–1953) в 1929 году.

Предложения будут приниматься с 12 февраля по 4 марта 2019 г. на электронную почту мэрии. Никаких реальных обсуждений эта процедура, напомним, не предполагает. Информация о результатах будет опубликована до 12 марта, сообщает портал НДН Инфо.

Стеклокомпозитный бюст Сталина предполагается поставить на постамент у кирпичной стены и дополнить композицию двумя табличками с цитатами самого Сталина и про Сталина. Предполагается, что памятник может быть установлен к 9 мая этого года.

Фрагмент памятника Сталину. скрин youtube.com

В ноябре прошлого года художественный совет Новосибирска в третий раз отклонил предложенные общественниками варианты установки бюста «вождю народов» — около Дома офицеров на Красном проспекте.



Члены худсовета порекомендовали инициативной группе разместить памятник на территории обкома КПРФ.