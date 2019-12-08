В Новосибирске резко выросли цены на проезд в общественном транспорте

8 декабря в Новосибирске подорожал проезд на метро, автобусе, троллейбусе и трамвае, сообщает sib.fm. Такое решение принял департамент по тарифам Новосибирской области.

Теперь в Новосибирске за одну поездку в метро нужно будет заплатить не 22, а 25 рублей, в автобусе вместо 22 рублей — 24, а в трамваях и троллейбусах не 21, а 23 рубля.

Средства, полученные от повышения тарифов, планируют направить на приобретение подвижного состава и ремонт инфраструктуры.

На территории Сибири самый дорогой проезд на общественном транспорте в Омске, где поездка на автобусе, троллейбусе или трамвае стоит 30 рублей. Второе место — у Красноярска. Новосибирск по размеру тарифа теперь занимает третье место.