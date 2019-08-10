В Новосибирске самое высокое колесо обозрения остановилось на пробном запуске

Непредвиденная задержка продолжалась несколько минут. В этот момент на колесе обозрения находились мэр города Анатолий Локоть, чиновники новосибирской мэрии и журналисты. В итоге, они смогли вдоволь налюбоваться с высоты птичьего полета красотами города.
Официально колесо обозрения высотой 70 метров откроется в Новосибирске в ближайшие дни. Она расположено практически в центре города, на набережной Оби.
По предварительной информации, аттракцион будет работать с 12 часов дня и до полуночи. Стоимость проезда составит 300 рублей.