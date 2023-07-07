В Новосибирске семь человек оказались в ловушке аттракциона

Семь человек застряли на колесе обозрения на Михайловской набережной днем 6 июля, сообщает Mash Siberia .

Люди застряли на колесе обозрения в Новосибирске.

Неудачно прокатившихся на аттракционе людей вызволяли полчаса.

Для этого потребовалось 15 человек и пять единиц техники.

Троих на землю спустили с помощью трёхколенной лестницы, в том числе ребенка.

Чтобы вызволить остальных, пришлось крутить колесо вручную.

Никто не пострадал. Всем людям вернули деньги за поездку.

В администрации аттракциона объяснили - было нарушено электроснабжение.

Из-за скачка напряжения произошел сбой, который вывел из строя автоматику. Аварийным источником запустить колесо не было возможности.

После происшествия колесо запустили вновь, но уже без людей. Какое-то время аттракцион будет работать для проверки, чтобы администрация убедилась в исправности.

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