В Новосибирске судят мужчину, который взял собаку «в добрые руки», избил и задушил поводком

В Новосибирске судят мужчину, обвиняемого в убийстве собаки из приюта. По данным следствия, он избил ее и убил, потому что животное не поддавалось дрессировке, сообщает sib.fm.

В апреле новосибирец нашёл объявление о передаче щенка по кличке Шанти в добрые руки. Он созвонился с хозяевами собаки и забрал пса к себе домой. А спустя некоторое время, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил собаку и задушил её поводком. Со слов обвиняемого, причина расправы — непослушание собаки при дрессировке.

Мужчина вины в полном объёме не признаёт. Он утверждает, что задушил собаку, но не мучил. А все телесные повреждения животному нанесли после гибели.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

На суд зоозащитники пришли с плакатами.