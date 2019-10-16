В Новосибирске судят мужчину, который взял собаку «в добрые руки», избил и задушил поводком

В апреле новосибирец нашёл объявление о передаче щенка по кличке Шанти в добрые руки. Он созвонился с хозяевами собаки и забрал пса к себе домой. А спустя некоторое время, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил собаку и задушил её поводком. Со слов обвиняемого, причина расправы — непослушание собаки при дрессировке.
Мужчина вины в полном объёме не признаёт. Он утверждает, что задушил собаку, но не мучил. А все телесные повреждения животному нанесли после гибели.
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
На суд зоозащитники пришли с плакатами.