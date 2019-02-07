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Жизнь

В Новосибирске вынесли приговор банде экстрасенсов

В Новосибирске суд вынес приговор участникам и одному из организаторов преступного сообщества, которые похищали у людей деньги под видом продажи биодобавок и оказания экстрасенсорных услуг. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Суд.
Суд.
giak.ru/

Группировка «работала» на территории Новосибирска с 2009 по 2013 годы. Они рекламировали свои услуги в СМИ. Клиенты звонили и сообщали о проблемах со здоровьем, оператор записывал их контакты. Участники группировки придумывали серьезный диагноз, который якобы грозил летальным исходом, если не лечить болезнь. Затем человека психологически «обрабатывали», чтобы он как можно больше денег потратил на лечение биодобавками.

Если клиент сомневался в эффективности лечения, ему сообщали, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес. Человеку обещали, что если он продолжит курс лечения БАДами, то ему возместят всю стоимость лечения из федерального бюджета.

В отношении экстрасенсорных услуг схема была почти такой же. «Колдуны» обещали вернуть деньги через «заряженные космосом и астральной энергией» лотерейные билеты.

Преступное сообщество, которое состояло из восьми организованных преступных групп, организовали жительница Новосибирска с сообщником. Женщину-организатора в 2018 году приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ее сообщника признали виновным в организации преступного сообщества и 53 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Ему назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Еще 12 участников преступного сообщества приговорили к лишению свободы сроком от 2 лет до 7 лет 6 месяцев.

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