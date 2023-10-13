В Новосибирске вышел на свободу педофил, работавший воспитателем в детском доме

Воспитатель-педофил, осужденный на 13 лет, вышел на свободу, сообщает " КП-Новосибирск ".

По словам выпустившихся воспитанников детского дома, он общался с детьми на равных и даже устраивал праздники за свой счет.

Но позже стало известно, что он завел роман со своей 14-летней воспитанницей.

После ее выпуска они стали жить вместе, девушка родила ему ребенка.

В 2011 году его задержали следователи и возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В 1999, а также в 2005 - 2007 годах он совершал преступления в сфере половой неприкосновенности в отношении воспитанников детского дома. Пострадали четверо детей, которым было 11, 13 и 16 лет.

Мужчина запугивал детей, обманывал их либо предлагал выпить алкоголя, а затем совершал акты насилия.

Потерпевшие имеют отклонения в психическом развитии, чем и пользовался обвиняемый.

Суд лишил преступника свободы на 12 лет, учитывался срок, проведенный в изоляторе.

В итоге недавно педофил вышел на свободу. Местные жители надеются на его скорый переезд.

Ранее в поселок Чистоозерный под Новосибирском вернулся 52-летний мужчина, 20 лет отсидевший за изнасилование и убийство 8-летней девочки.