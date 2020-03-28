В Новосибирске выявили еще два случая заражения COVID-19

В Новосибирской области выросло число заболевших новым коронавирусом. Заболевание подтвердилось еще у двух жителей региона, сообщает «Тайга.инфо»

«В Новосибирской области выявлено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией, — сообщили в оперативном штабе 28 марта. Одна пациентка — дочь женщины, которая ранее вернулась из Великобритании 20 марта. Она сутки находилась с матерью в одной квартире, пока мать не госпитализировали с симптомами ОРВИ. Позднее у женщины подтвердился COVID-19.

Дочь почувствовала недомогание 22 марта, и ее увезли в инфекционную больницу. 28 марта тест на коронавирус показал положительный результат.

Вторая пациентка 20 марта вернулась из Таиланда, а 23 марта заметила симптомы ОРВИ. В поликлинике ее направили в инфекционную больницу. Там у женщины взяли мазок на коронавирус, после чего она написала отказ от госпитализации и уехала домой на самоизоляцию. 27 марта предварительный результат теста показал наличие нового вируса.

Пациентку госпитализировали и 28 марта окончательно подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция».

Ранее сообщалось о пяти случаях заражения COVID-19 В Новосибирской области. Теперь их 7.