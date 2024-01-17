17 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Новосибирске вновь произошла коммунальная авария

На Левом берегу Новосибирска рванула труба 1963 года. В Ленинском районе отопление отключили у 161 дома.

СГК, ремонт труб.
СГК, ремонт труб.
Фото предоставлено СГК.

Mash Siberia cообщает, что на месте работают специалисты и техника, ожидая новую трубу.

Отопление отсутствует в 161 жилых домах, восьми школах и шести больницах. В ближайших районах тепло снизили.

Левобережные больницы перешли в режим теплосбережения. Если ситуация станет совсем плохой, то пациентов перевезут в больницы на Правом берегу.

Количество пострадавших от ожогов достигает пять человек.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске десятки домов четыре дня стоят без отопления.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость