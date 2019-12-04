270 компаний из 35 регионов России и восьми стран мира, свыше 7 тысяч профессиональных посетителей из Сибири и Дальнего Востока, десятки российских и иностранных экспертов на одной площадке — в Новосибирске завершила работу Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и IV Новосибирский агропродовольственный форум.

С 27 по 29 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялась крупнейшая за Уралом Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и IV Новосибирский агропродовольственный форум. Выставка и форум заняла оба павильона МВК «Новосибирск Экспоцентр» — более 14 тыс. кв. м и 2 тыс. кв. м уличной экспозиции.

В работе выставки и форума приняли участие 270 компаний из 35 регионов России и восьми стран мира: Германии, Италии, Дании, США, Франции, Нидерландов, Белоруссии и Казахстана. На стендах Сибирской аграрной недели и деловых мероприятиях Новосибирского агропродовольственного форума побывало свыше 7 тыс. профессиональных посетителей, в числе которых гости из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, Бурятии и Алтая, субъектов федерации Дальнего Востока.

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум Пресс-служба ООО «СВК»

«Сибирская аграрная неделя» состоялась при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области и министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Выставочный оператор — ООО «Сибирская выставочная компания». Организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума Правительство Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Евгений Лещенко,

министр сельского хозяйства Новосибирской области:

Выставка и форум взаимно дополняют друг друга, создавая синергетический эффект, который привлекает в Новосибирск гостей из самых разных регионов страны. Мы планируем сохранить такой формат работы: совместное проведение агропродовольственного форума с обширной деловой программой и Сибирской аграрной недели.

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум Пресс-служба ООО «СВК»

Деловая программа форума, по словам министра, отличалась тематическим разнообразием и актуальностью. Здесь можно было получить исчерпывающую информацию об органическом сельском хозяйстве, страховании, управлении качеством продукции в растениеводстве, повышении эффективности отраслей молочного животноводства и мясного скотоводства и многом другом.

Ключевыми темами форума стали:

Пленарное заседание «Российское село. Потенциал развития» с участием представителей Министерства сельского хозяйства РФ.

Заседание под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова «Об обеспечении эпизоотического благополучия , материально-техническом оснащении государственных ветеринарных служб субъектов Сибирского и Уральского федеральных округов и результатах внедрения электронной ветеринарной сертификации».

материально-техническом оснащении государственных ветеринарных служб субъектов Сибирского и Уральского федеральных округов и результатах внедрения электронной ветеринарной сертификации». Заседание экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству по вопросам реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум Пресс-служба ООО «СВК»

Впервые в рамках делового мероприятия состоялись конкурсы профессионального мастерства: межрегиональный конкурс зоотехников-селекционеров и учетчиков по племенному делу; конкурс обвальщиков мяса птицы и хлебопеков; всероссийский конкурс «АгроНТИ для учащихся сельских школ. Модель компетенций»; мастер-классы от шеф-поваров.

На уличной экспозиции МВК «Новосибирск Экспоцентр» в дни работы IV Новосибирского агропродовольственного форума действовала специализированная выставка «Сила Сибири 2019». Посетители смогли увидеть и приобрести крупный рогатый скот молочного и мясного направлений, а кроме этого лошадей советской тяжеловозной, орловской рысистой и русской рысистой пород. Экспозиция включила 36 племенных животных из 22 сельхозпредприятий.

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум Пресс-служба ООО «СВК»

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Елена Сайгашова,

исполнительного директора ООО «Сибирская выставочная компания», руководителя агропромышленной выставки:

В процессе подготовки к событию переговоры с участниками мы дополняли визитами в хозяйства Сибири. Я лично встречалась со многими руководителями и специалистами сельхозпредприятий именно для того, чтобы держать руку на пульсе спроса, чтобы сформировать в ответ достойное предложение. Надеюсь, у нас это получилось.

По словам Елены Сайгашовойисполнительного директора ООО «Сибирская выставочная компания» и руководителя агропромышленной выставкиосновной акцент при формировании экспозиции Сибирской аграрной недели был сделан на актуальных для индустрии инновационных решениях. В выборе участников выставки организаторыпрежде всегоориентировались на опыт лидеров выставочного бизнеса в сфере АПК. Кроме тогоповестку Сибирской аграрной недели помогли сформировать сами посетители.

В результате, на выставке зерно- и кормоуборочная техника, тракторы разных мощностей, почвообрабатывающая техника и агрегаты для защиты растений были представлены такими брендами, как CLAAS, «Ростсельмаш», JOHN DEERE, NEW HOLLAND, AMAZONE, FENDT, MASSEY FERGUSON, «Кировец» и другими. Технику для переработки и хранения сельхозпродукции привезли компании PETKUS, ROMAX, «Воронежсельмаш», «СиСорт», «Агросельмаш», «Алмазсельмаш» и ряд других. Оборудование и материалы для животноводства продемонстрировали «МолСиб» (дилер DELAVAL), «Иглус», «Сельхозпроект», «Альта Дженетикс Раша» и другие. Рынок семян и средства для защиты растений был представлен ЗАО фирма «Август», АО «Щелково Агрохим», «Германский Семенной Альянс», «Центр передового земледелия», «Райк Цваан», «Агрос», «Бейо Семена», «Семена Сибири» и другими.

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум Пресс-служба ООО «СВК»

По оценке Евгения Лещенко на выставке были заключены соглашения на покупку 127 единиц техники и оборудования. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области подписало соглашения о взаимодействии с ООО «Навигатор — новое машиностроение» (российский производитель сельхозтехники и коммунального оборудования) и с Национальным союзом агростраховщиков.

Елена Сайгашова,

исполнительного директора ООО «Сибирская выставочная компания», руководителя агропромышленной выставки:

Думая о перспективах Сибирской аграрной недели, ее развитии как проекта, мы, прежде всего, ставим перед собой цель быть полезными агропромышленному сектору. ­Что это значит? В нашем понимании — это эффективные технические и технологические решения и наиболее полная информация о существующем практическом опыте в новых для аграриев направлениях.

Сибирская выставочная компания начала подготовку к Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя 2020».