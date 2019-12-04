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В Новосибирске завершила работу Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя»

270 компаний из 35 регионов России и восьми стран мира, свыше 7 тысяч профессиональных посетителей из Сибири и Дальнего Востока, десятки российских и иностранных экспертов на одной площадке — в Новосибирске завершила работу Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и IV Новосибирский агропродовольственный форум.

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
Пресс-служба ООО «СВК»

С 27 по 29 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялась крупнейшая за Уралом Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и IV Новосибирский агропродовольственный форум. Выставка и форум заняла оба павильона МВК «Новосибирск Экспоцентр» — более 14 тыс. кв. м и 2 тыс. кв. м уличной экспозиции.

В работе выставки и форума приняли участие 270 компаний из 35 регионов России и восьми стран мира: Германии, Италии, Дании, США, Франции, Нидерландов, Белоруссии и Казахстана. На стендах Сибирской аграрной недели и деловых мероприятиях Новосибирского агропродовольственного форума побывало свыше 7 тыс. профессиональных посетителей, в числе которых гости из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, Бурятии и Алтая, субъектов федерации Дальнего Востока.

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
Пресс-служба ООО «СВК»

«Сибирская аграрная неделя» состоялась при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области и министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Выставочный оператор — ООО «Сибирская выставочная компания». Организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума Правительство Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Евгений Лещенко,
министр сельского хозяйства Новосибирской области:

Выставка и форум взаимно дополняют друг друга, создавая синергетический эффект, который привлекает в Новосибирск гостей из самых разных регионов страны. Мы планируем сохранить такой формат работы: совместное проведение агропродовольственного форума с обширной деловой программой и Сибирской аграрной недели.

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
Пресс-служба ООО «СВК»

Деловая программа форума, по словам министра, отличалась тематическим разнообразием и актуальностью. Здесь можно было получить исчерпывающую информацию об органическом сельском хозяйстве, страховании, управлении качеством продукции в растениеводстве, повышении эффективности отраслей молочного животноводства и мясного скотоводства и многом другом.

Ключевыми темами форума стали:

  • Пленарное заседание «Российское село. Потенциал развития» с участием представителей Министерства сельского хозяйства РФ.
  • Заседание под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова «Об обеспечении эпизоотического благополучия, материально-техническом оснащении государственных ветеринарных служб субъектов Сибирского и Уральского федеральных округов и результатах внедрения электронной ветеринарной сертификации».
  • Заседание экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству по вопросам реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК».
«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
Пресс-служба ООО «СВК»

Впервые в рамках делового мероприятия состоялись конкурсы профессионального мастерства: межрегиональный конкурс зоотехников-селекционеров и учетчиков по племенному делу; конкурс обвальщиков мяса птицы и хлебопеков; всероссийский конкурс «АгроНТИ для учащихся сельских школ. Модель компетенций»; мастер-классы от шеф-поваров.

На уличной экспозиции МВК «Новосибирск Экспоцентр» в дни работы IV Новосибирского агропродовольственного форума действовала специализированная выставка «Сила Сибири 2019». Посетители смогли увидеть и приобрести крупный рогатый скот молочного и мясного направлений, а кроме этого лошадей советской тяжеловозной, орловской рысистой и русской рысистой пород. Экспозиция включила 36 племенных животных из 22 сельхозпредприятий.

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
Пресс-служба ООО «СВК»


По словам Елены Сайгашовой, исполнительного директора ООО «Сибирская выставочная компания» и руководителя агропромышленной выставки, основной акцент при формировании экспозиции Сибирской аграрной недели был сделан на актуальных для индустрии инновационных решениях. В выборе участников выставки организаторы, прежде всего, ориентировались на опыт лидеров выставочного бизнеса в сфере АПК. Кроме того, повестку Сибирской аграрной недели помогли сформировать сами посетители.

Елена Сайгашова,
исполнительного директора ООО «Сибирская выставочная компания», руководителя агропромышленной выставки:

В процессе подготовки к событию переговоры с участниками мы дополняли визитами в хозяйства Сибири. Я лично встречалась со многими руководителями и специалистами сельхозпредприятий именно для того, чтобы держать руку на пульсе спроса, чтобы сформировать в ответ достойное предложение. Надеюсь, у нас это получилось.

В результате, на выставке зерно- и кормоуборочная техника, тракторы разных мощностей, почвообрабатывающая техника и агрегаты для защиты растений были представлены такими брендами, как CLAAS, «Ростсельмаш», JOHN DEERE, NEW HOLLAND, AMAZONE, FENDT, MASSEY FERGUSON, «Кировец» и другими. Технику для переработки и хранения сельхозпродукции привезли компании PETKUS, ROMAX, «Воронежсельмаш», «СиСорт», «Агросельмаш», «Алмазсельмаш» и ряд других. Оборудование и материалы для животноводства продемонстрировали «МолСиб» (дилер DELAVAL), «Иглус», «Сельхозпроект», «Альта Дженетикс Раша» и другие. Рынок семян и средства для защиты растений был представлен ЗАО фирма «Август», АО «Щелково Агрохим», «Германский Семенной Альянс», «Центр передового земледелия», «Райк Цваан», «Агрос», «Бейо Семена», «Семена Сибири» и другими.

«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя», IV Новосибирский агропродовольственный форум
Пресс-служба ООО «СВК»

По оценке Евгения Лещенко на выставке были заключены соглашения на покупку 127 единиц техники и оборудования. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области подписало соглашения о взаимодействии с ООО «Навигатор — новое машиностроение» (российский производитель сельхозтехники и коммунального оборудования) и с Национальным союзом агростраховщиков.

Елена Сайгашова,
исполнительного директора ООО «Сибирская выставочная компания», руководителя агропромышленной выставки:

Думая о перспективах Сибирской аграрной недели, ее развитии как проекта, мы, прежде всего, ставим перед собой цель быть полезными агропромышленному сектору. ­Что это значит? В нашем понимании — это эффективные технические и технологические решения и наиболее полная информация о существующем практическом опыте в новых для аграриев направлениях.

Сибирская выставочная компания начала подготовку к Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя 2020».

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