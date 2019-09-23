В новосибирском крематории повторили устрашающий эксперимент с мозгом покойника

Директор Новосибирского крематория Сергей Якушин рассказал журналистам, что его сотрудники ориентировались на видео якобы проведенного в 1996 году эксперимента. К голове покойного, лежащего в закрытом гробу, подключили энцефалограф. Согласно ролику, по мере приближения гроба к печи прибор зафиксировал колебания, характерные для живого испуганного человека.
В Новосибирске решили проверить результаты эксперимента при участии врача-нейрофизиолога. Все этапы зафиксировались на фото- и видеоаппаратуру. В итоге гипотеза об активности мозга после смерти не подтвердилась.
По словам Якушина, видеозапись 1996 года могла быть провокационной акцией противников кремации.