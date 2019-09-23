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Жизнь

В новосибирском крематории повторили устрашающий эксперимент с мозгом покойника

Сотрудники новосибирского крематория повторили эксперимент 1996 года, поставленный в одном из московских крематориев. Они попытались зафиксировать сигналы активности головного мозга покойника перед сожжением, сообщает «МК».

В Барнаульском крематории показали, как проводят кремации.
В Барнаульском крематории показали, как проводят кремации.
Анна Зайкова

Директор Новосибирского крематория Сергей Якушин рассказал журналистам, что его сотрудники ориентировались на видео якобы проведенного в 1996 году эксперимента. К голове покойного, лежащего в закрытом гробу, подключили энцефалограф. Согласно ролику, по мере приближения гроба к печи прибор зафиксировал колебания, характерные для живого испуганного человека.

В Новосибирске решили проверить результаты эксперимента при участии врача-нейрофизиолога. Все этапы зафиксировались на фото- и видеоаппаратуру. В итоге гипотеза об активности мозга после смерти не подтвердилась.

По словам Якушина, видеозапись 1996 года могла быть провокационной акцией противников кремации.

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