В новосибирском крематории повторили устрашающий эксперимент с мозгом покойника

Сотрудники новосибирского крематория повторили эксперимент 1996 года, поставленный в одном из московских крематориев. Они попытались зафиксировать сигналы активности головного мозга покойника перед сожжением, сообщает «МК».

Директор Новосибирского крематория Сергей Якушин рассказал журналистам, что его сотрудники ориентировались на видео якобы проведенного в 1996 году эксперимента. К голове покойного, лежащего в закрытом гробу, подключили энцефалограф. Согласно ролику, по мере приближения гроба к печи прибор зафиксировал колебания, характерные для живого испуганного человека.

В Новосибирске решили проверить результаты эксперимента при участии врача-нейрофизиолога. Все этапы зафиксировались на фото- и видеоаппаратуру. В итоге гипотеза об активности мозга после смерти не подтвердилась.

По словам Якушина, видеозапись 1996 года могла быть провокационной акцией противников кремации.