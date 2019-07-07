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Жизнь

В новосибирском метро попросили пассажиров не ходить босиком даже ради моды

Модная «фишка» хождения босиком (барефутинга) захватывает столицу Сибири. Пользователи соцсетей все чаще выкладывают фотографии жителей Новосибирска, гуляющих без обуви, в том числе и в подземке.

В новосибирском метро пассажиры начали ходить босиком
В новосибирском метро пассажиры начали ходить босиком
https://vk.com/incident_nsk

Как рассказали порталу НДН в пресс-службе новосибирского метро, «пользование метрополитеном без обуви является нарушением правил».

«Считаем необходимым предупредить о неприятных последствиях игнорирования пассажирами этого правила. При проезде на эскалаторе в отсутствии обуви есть опасность травмирования ног о металлические детали, а так же более серьезной травмы при попадании ноги между движущейся ступенькой и входной площадкой. Также возможно травмирование в результате попадания ноги в дренажную решетку. Без обуви увеличивается опасность подскальзывания на мокром полу. При проезде в вагоне на ногу без обуви могут наступить, и это тоже неприятно. При проходе через турникеты, дежурный по станции следит за соблюдением правил пользования метрополитеном, в том числе не допускает к проезду пассажиров без обуви», — говорится в сообщении метрополитена Новосибирска.

Откуда появился барефутинг?

Барефутинг (от англ. barefooting — «хождение босиком») предполагает отказ от обуви, в том числе в метро. Главным популяризатором этого движения в России называют некую Полину Смерч, 33-летнего московского блогера.

Она называет хождение босиком целой философией, способной объединять людей. И утверждает, что босоногая жизнь помогает «быть мне мудрее и терпимее к трудностям жизни». Полина говорит, что ходит босиком даже зимой, но «без фанатизма».

Считается, что история движения началась с танцев в начале XX века, когда танцовщица Мод Алан шокировала лондонскую публику, исполнив танец Саломеи босиком, что по тем временам считалось непристойным.

https://www.instagram.com/p/BFEBUI2xmgk/

И вот теперь больше века спустя это движение набирает популярность в крупных российских городах. Преимущественно там, где есть метро. Впрочем, пока оно воспринимается скорее как флешмоб, участие в котором принимают в основном представительницы прекрасного пола.

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