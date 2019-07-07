В новосибирском метро попросили пассажиров не ходить босиком даже ради моды

Как рассказали порталу НДН в пресс-службе новосибирского метро, «пользование метрополитеном без обуви является нарушением правил».

«Считаем необходимым предупредить о неприятных последствиях игнорирования пассажирами этого правила. При проезде на эскалаторе в отсутствии обуви есть опасность травмирования ног о металлические детали, а так же более серьезной травмы при попадании ноги между движущейся ступенькой и входной площадкой. Также возможно травмирование в результате попадания ноги в дренажную решетку. Без обуви увеличивается опасность подскальзывания на мокром полу. При проезде в вагоне на ногу без обуви могут наступить, и это тоже неприятно. При проходе через турникеты, дежурный по станции следит за соблюдением правил пользования метрополитеном, в том числе не допускает к проезду пассажиров без обуви», — говорится в сообщении метрополитена Новосибирска.