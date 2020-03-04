В новосибирском океанариуме в ходе экспериментов вывели ушастых медуз

В «Дельфинии» отметили, что такой эксперимент исследователи-аквариумисты проделали впервые. В итоге появились полсотни ушастых аурелий.

Маркетолог центра Антон Нагорняк отметил, что как только малыши подрастут, их переведут в большой аквариум, где их смогут увидеть посетители.

Медузы, тело которых на 98% состоит из воды, выглядят как настоящие инопланетные существа. Поэтому, как считают в «Дельфинии», новые жильцы океанариума смогут привлечь интерес.

Ушастая медуза обитает в Черном море у берегов Анапы, а в Новосибирск ее привезли чуть больше года назад. Медузы этого вида для людей не опасны — жалят не сильнее крапивы.