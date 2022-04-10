В новосибирском зоопарке хотят построить вольер для жирафов за 1,4 млрд рублей

Новосибирский зоопарк не отказывается от планов построить вольер для экзотических животных, в котором хотят поселить жирафов, зебр, антилоп и некоторых приматов. Однако за три года стоимость этого проекта выросла в два раза — с 700 млн до 1,4 млрд рублей. И это не предел.