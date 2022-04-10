10 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В новосибирском зоопарке хотят построить вольер для жирафов за 1,4 млрд рублей

Новосибирский зоопарк не отказывается от планов построить вольер для экзотических животных, в котором хотят поселить жирафов, зебр, антилоп и некоторых приматов. Однако за три года стоимость этого проекта выросла в два раза — с 700 млн до 1,4 млрд рублей. И это не предел.

Жираф
Жираф
СС0

Такие цифры озвучил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило на пресс-конференции.

«Нам выдали предварительную смету, сегодня она порядка 1,4 миллиарда рублей, но я думаю, что в процессе стройки сумма может вырасти до двух миллиардов. Мы встречались с министром экономического развития по поводу того, чтобы как-то попробовать на этот проект привлечь федеральные средства», — пояснил Шило.

Планируется, что площадь комплекса составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров — для этого предстоит благоустроить порядка двух гектаров территории.

Проект очень дорогостоящий из-за того, что для экзотических животных требуется особый микроклимат, пишет «Сиб.фм».

В апреле зоопарк в Новосибирске из-за санкций также лишили возможности принимать новых животных.

Напомним, ранее в новосибирском зоопарке у гигантского муравьеда родился малыш. Событие действительно уникальное — это лишь второй случай размножения гигантских муравьедов в России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость