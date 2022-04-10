В новосибирском зоопарке хотят построить вольер для жирафов за 1,4 млрд рублей

Такие цифры озвучил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило на пресс-конференции.
«Нам выдали предварительную смету, сегодня она порядка 1,4 миллиарда рублей, но я думаю, что в процессе стройки сумма может вырасти до двух миллиардов. Мы встречались с министром экономического развития по поводу того, чтобы как-то попробовать на этот проект привлечь федеральные средства», — пояснил Шило.
Планируется, что площадь комплекса составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров — для этого предстоит благоустроить порядка двух гектаров территории.
Проект очень дорогостоящий из-за того, что для экзотических животных требуется особый микроклимат, пишет «Сиб.фм».
В апреле зоопарк в Новосибирске из-за санкций также лишили возможности принимать новых животных.
Напомним, ранее в новосибирском зоопарке у гигантского муравьеда родился малыш. Событие действительно уникальное — это лишь второй случай размножения гигантских муравьедов в России.