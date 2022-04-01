В новосибирском зоопарке у гигантского муравьеда родился маленький муравьедик

В Новосибирском зоопарке у гигантского муравьеда родился малыш. Событие действительно уникальное — это лишь второй случай размножения гигантских муравьедов в России.

Прогулку муравьеда-мамы с малышом уже сняли на видео, — пишет НГС.

«Предположительно, родился мальчик», — отметили в зоопарке.



Гигантский муравьед — самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110−130 см.

У животного длинная трубкообразная голова и нет зубов. Зато есть длинный язык, которым он добывает пропитание — разрушает термитники и муравейники.

Вид внесен в Международную красную книгу.

Напомним, в марте в барнаульском зоопарке у семьи нубийских коз родились два малыша.