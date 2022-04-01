1 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В новосибирском зоопарке у гигантского муравьеда родился маленький муравьедик

В Новосибирском зоопарке у гигантского муравьеда родился малыш. Событие действительно уникальное — это лишь второй случай размножения гигантских муравьедов в России.

Муравьед
Муравьед
СС0

Прогулку муравьеда-мамы с малышом уже сняли на видео, — пишет НГС.

«Предположительно, родился мальчик», — отметили в зоопарке.


Гигантский муравьед — самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110−130 см.

У животного длинная трубкообразная голова и нет зубов. Зато есть длинный язык, которым он добывает пропитание — разрушает термитники и муравейники.

Вид внесен в Международную красную книгу.

Напомним, в марте в барнаульском зоопарке у семьи нубийских коз родились два малыша.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость