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Жизнь

В Новосибирском зоопарке показали, как новорожденные белые медвежата вышли на первую рыбалку

7 апреля в Новосибирском зоопарке белых медвежат-двойняшек впервые выпустили к бассейну. Кадры с первой рыбалки детенышей медведицы Герды показали в паблике зверинца в ВК.

В Новосибирском зоопарке новорожденных белых медвежат пустили к бассейну.
В Новосибирском зоопарке новорожденных белых медвежат пустили к бассейну.
vk.com/novosibirsk_zoo

Хотя рыбу выловить у зверят не получилось, они «поймали» ледышки.

Медвежата родились 11 декабря 2018 года. До середины марта их мать не выпускала малышей на прогулку. А теперь даже позволила косолапым погулять у воды.

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