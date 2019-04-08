В Новосибирском зоопарке показали, как новорожденные белые медвежата вышли на первую рыбалку

7 апреля в Новосибирском зоопарке белых медвежат-двойняшек впервые выпустили к бассейну. Кадры с первой рыбалки детенышей медведицы Герды показали в паблике зверинца в ВК.

В Новосибирском зоопарке новорожденных белых медвежат пустили к бассейну.

Хотя рыбу выловить у зверят не получилось, они «поймали» ледышки.

Медвежата родились 11 декабря 2018 года. До середины марта их мать не выпускала малышей на прогулку. А теперь даже позволила косолапым погулять у воды.