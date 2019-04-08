В Новосибирском зоопарке показали, как новорожденные белые медвежата вышли на первую рыбалку

Хотя рыбу выловить у зверят не получилось, они «поймали» ледышки.
Медвежата родились 11 декабря 2018 года. До середины марта их мать не выпускала малышей на прогулку. А теперь даже позволила косолапым погулять у воды.
7 апреля в Новосибирском зоопарке белых медвежат-двойняшек впервые выпустили к бассейну. Кадры с первой рыбалки детенышей медведицы Герды показали в паблике зверинца в ВК.
Хотя рыбу выловить у зверят не получилось, они «поймали» ледышки.
Медвежата родились 11 декабря 2018 года. До середины марта их мать не выпускала малышей на прогулку. А теперь даже позволила косолапым погулять у воды.
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