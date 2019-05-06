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Жизнь

В Сибири будут искать новые залежи нефти

Ученые предполагают, что на границе Новосибирской и Томской областей могут быть ранее незамеченные залежи нефти, пишет Тайга.инфо. Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН составили четыре карты с указанием, где наиболее вероятно открытие новых залежей.

Болота Западной Сибири.
Болота Западной Сибири.
Пресс-служба ИНГГ СО РАН.

В Межовском нефтегазоносном районе ученые провели анализ состава подземных вод, потому что вода участвует во всех стадиях нефтегазообразования.

Исследование показало, что вблизи залежей углеводородов значительно возрастают концентрации некоторых элементов — в частности, йода, брома, бора, аммония, лития и рубидия и др. Такие участки были выделены на всех площадях, которые оценивались как высокоперспективные для поисков пропущенных залежей.

«На данный момент в Межовском нефтегазоносном районе открыто около 20 месторождений и более 40 залежей углеводородов», — отмечает старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Яна Садыкова.

В юрское время (201,3−145 млн лет) на границе Новосибирской и Томской областей сложились благоприятные палеогеографические условия для захоронения осадков, богатых органическим веществом и формирования пород-коллекторов.

Добавляется, что новой задачей специалистов может стать конкретная оценка объемов нефти, которые могут быть получены на стыке регионов.

Отметим, что всего в Новосибирской области добыто уже 15 млн тонн нефти.

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