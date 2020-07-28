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Жизнь

В Новосибирской области масочный режим продлили до конца лета

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение продлить срок действия масочного режима или «режима повышенной готовности» в регионе до 31 августа, сообщает ТАСС.

Бугринский мост, Новосибирск.
Бугринский мост, Новосибирск.
Слава Степанов (gelio.livejournal.com)

Травников считает, что ситуация в регионе с распространением коронавируса находится под контролем и остается стабильной. Однако, по мнению губернатора, она все еще очень напряженная и расслабляться нельзя.

По данным ВОЗ на 27 июля, в Новосибирской области COVID-19 заразились в общей сложности 8930 человек, вылечились — 6827 человек. Эти цифры схожи с данными распространения заболеваемости по Алтайскому краю, где инфицированы 8665 человек, а вылечились — 6479.

По словам Травникова, ношение масок в местах массового пребывания людей остается обязательным. Но при этом жителям области разрешено заниматься спортом в организованных группах во всех муниципальных государственных учреждениях физкультуры и спорта, также разрешается репетиционная деятельность для всех учреждениях культуры.

Напомним, что 13 июля в Новосибирской области были сняты ограничения с работы магазинов, располагающихся в торговых центрах. При этом в торговых центрах по-прежнему остаются закрытыми ресторанные дворики, фудкорты, места развлечения детей и кинотеатры.

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