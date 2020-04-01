В Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 17 детей

По данным регионального оперативного штаба, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализировали 17 детей.
В детскую больницу № 3 за прошедшие сутки поступили три маленьких пациента с признаками ОРВИ.
«Один ребенок вернулся из Таиланда. Двое детей сами из России не выезжали, за границей были их родители. Родители здоровы», — отметили в оперштабе.
Также за прошедшие сутки из больницы выписали четверых детей. Всего в больнице находятся 17 детей, вернувшихся из-за границы или контактировавших с теми, кто вернулся.
Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет, подчеркнули в штабе.
По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Новосибирской области заражены 10 человек.