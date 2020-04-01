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Жизнь

В Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 17 детей

За сутки в детскую больницу Новосибирска доставили троих маленьких пациентов, причем двое не были за границей, пишет «Сиб.фм».

Коронавирус, медицинская маска.
Коронавирус, медицинская маска.
CC0

По данным регионального оперативного штаба, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализировали 17 детей.

В детскую больницу № 3 за прошедшие сутки поступили три маленьких пациента с признаками ОРВИ.

«Один ребенок вернулся из Таиланда. Двое детей сами из России не выезжали, за границей были их родители. Родители здоровы», — отметили в оперштабе.

Также за прошедшие сутки из больницы выписали четверых детей. Всего в больнице находятся 17 детей, вернувшихся из-за границы или контактировавших с теми, кто вернулся.

Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет, подчеркнули в штабе.

По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Новосибирской области заражены 10 человек.

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