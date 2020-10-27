В новостройках Барнаула открыли новый сквер

Зеленую зону на пересечении ул. Ускова и Взлетной в Барнауле открыли для посещения, объявили в администрации города. В новом сквере выложены прогулочные дорожки из плитки, установлены скамейки, урны и фонарные столбы.

Работы в зеленой зоне завершили раньше запланированного срока. Уже 26 октября комитет по дорожному хозяйству принял объект.

В сквере, созданном в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», установили 56 скамеек, две банкетки, 23 урны, шесть городских лежаков, два флюгера, два навеса, 59 фонарных столбов, а также уплотнили основание для дорожек парка, уложили покрытие и сделали поребрики, посадили деревья и газон.

«Получился очень интересный и красивый участок с оригинальными малыми архитектурными формами. На данной территории высажено более 280 зеленых насаждений: дуб, яблоня, черемуха», — считает руководитель отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству Елена Королева.

Изначально сообщалось, что в сквере будет искусственный водоем, но потом вместо него решили сделать альпийскую горку. Изменения в проект внесли в конце лета.

Также отметим, что жители Барнаула ранее задавали вопросы по водоотведению в районе Ускова-Взлетной. Данный участок, расположенный между зеленой зоной и зданием по проспекту Энергетиков, 2 в объемы работ по благоустройству включен не был, так как данная территория отведена под строительство дороги с центральной аллеей по Энергетиков от Взлетной до Власихинской.

«В данный момент документация по этому проекту проходит экспертизу. Проектной документацией предусмотрено строительство двух проезжих частей с центральной аллеей для пешеходов, линии наружного освещения, строительство закрытой системы ливневой канализации, строительство тротуаров. После того, как указанные работы будут проведены, проблема застоя воды будет решена», — обещают в администрации.

Строительство улицы планируют на 2021−2024 годы.

Напомним, что также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ведутся благоустроительные работы в парке «Изумрудный». Согласно контракту, объект будет сдан до 1 ноября.

Здесь оборудовали велопешеходную дорожку, сделали поребрики, посадили деревья и газон, в данный момент заканчивают монтаж наружного освещения: по проекту запланирована установка 105 фонарных столбов со светильниками.

И сквер на Ускова, и парк «Изумрудный» ранее были выбраны для благоустройства самими горожанами по итогам интернет-голосования. Благоустроительные работы на этих площадках потребовали вливания финансовых средств на сумму почти 50 млн рублей.

В данный момент проходит рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2021 году. До 2 ноября барнаульцы выбирают 6 локаций из предложенной 41. Проголосовать можно только один раз. Итоги голосования подведет общественная комиссия, после чего станет известно, какие территории благоустроят в следующем году.

Чтобы поучаствовать в голосовании, необходимо авторизоваться на «Госуслугах». Проголосовать можно здесь.