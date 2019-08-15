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Жизнь

В Новой Зеландии нашли пингвина нового вида ростом с человека

Ученые, исследовавшие несколько окаменелых костей ног ископаемого пингвина в Новой Зеландии, пришли к выводу, что он был ростом со взрослого человека, пишет «Популярная механика».

Когда пингвины атакуют, Антарктида.
Когда пингвины атакуют, Антарктида.
travelask.ru

Древнее ископаемое жило в самом начале палеогена, около 66−56 миллионов лет назад и имело рост около 160 сантиметров. От пингвина, названного Crossvallia waiparensis, остались всего несколько костей ног. Масса птицы достигала 80 килограмм, что вчетверо превосходит вес самого крупного из современных пингвинов — императорского.

Вероятно, птица вела примерно такой-же образ жизни, как и современные пингвины, т. е. охотилась на рыбу и прочих обитателей океана. Вымер гигантский пингвин, скорее всего, из-за появления более успешных конкурентов — крупных морских млекопитающих, тюленей и зубатых китов.

Новый вид — уже второй вымерший гигантский пингвин из Новой Зеландии. Первый — Kumimanu biceae — жил приблизительно в ту же эпоху и был еще больше ростом.

По всей видимости, в начале существования пингвины были крупными птицами и измельчали позже, под действием обстоятельств.

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