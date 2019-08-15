В Новой Зеландии нашли пингвина нового вида ростом с человека

Древнее ископаемое жило в самом начале палеогена, около 66−56 миллионов лет назад и имело рост около 160 сантиметров. От пингвина, названного Crossvallia waiparensis, остались всего несколько костей ног. Масса птицы достигала 80 килограмм, что вчетверо превосходит вес самого крупного из современных пингвинов — императорского.
Вероятно, птица вела примерно такой-же образ жизни, как и современные пингвины,
Новый вид — уже второй вымерший гигантский пингвин из Новой Зеландии. Первый — Kumimanu biceae — жил приблизительно в ту же эпоху и был еще больше ростом.
По всей видимости, в начале существования пингвины были крупными птицами и измельчали позже, под действием обстоятельств.