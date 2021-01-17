В Нью-Йорке безжалостно сожгли культовый объект Церкви Сатаны «Дом Хэллоуина»

Так называемая Церковь Сатаны потеряла один из своих главных объектов культа, который находится севернее Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на газету The Guardian пишет «Московский комсомолец».

Как сообщили американскому изданию в полиции, здание подожгли неизвестные. Однако, камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в капюшоне и маске с канистрами. Он появился у «Дом Хэллоуина» рано утром, чтобы разлить жидкость на крыльцо и поджечь ее.

Американский пожарный расчет. pixabay.com.

В это время в здании находились два человека. Им удалось быстро выбежать из горящего сооружения, поэтому они не пострадали.

Само же здание пострадало очень сильно и, судя по всему, восстанавливать его не будут.