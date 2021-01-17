В Нью-Йорке безжалостно сожгли культовый объект Церкви Сатаны «Дом Хэллоуина»

Как сообщили американскому изданию в полиции, здание подожгли неизвестные. Однако, камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в капюшоне и маске с канистрами. Он появился у «Дом Хэллоуина» рано утром, чтобы разлить жидкость на крыльцо и поджечь ее.
В это время в здании находились два человека. Им удалось быстро выбежать из горящего сооружения, поэтому они не пострадали.
Само же здание пострадало очень сильно и, судя по всему, восстанавливать его не будут.
Справка
«Дом Хэллоуина» был построен в 1900 году и принадлежал семье Аддамс. Здание было украшено дьявольскими скульптурами, поэтому возле него собирались людей, которые праздновали Хэллоуин.