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Жизнь

В объективы камер жителей сел Башкортостана стали все чаще попадаться медведи

Жители села Зилаир в Республике Башкортостан заметили в полукилометре от мусульманского кладбища медведицу с медвежатами. Об этом сообщает местный новостной портал «Зилаирские огни».

Медведь.
Медведь.
CC0

Как отмечает издание, каждый год дикие животные выходят к населенным пунктам. Ими движет не любопытство, а поиск пропитания. Возможно, медведи, близко подошедшие к селу Зилаир, искали именно пищу.

Очевидцы, заснявшие «косолапых», рассказали, что медвежата сидели на макушке дерева, пока их мать гуляла по лесу.

К слову, медведи для республики — это отдельная тема. Так, в прошлом году от голодной смерти был спасен бурый медведь, который когда-то выступал в цирке. Как сообщает Башинформ.рф, с начала 2000-х животное вынужденно было жить в тесной клетке бывшего ишимбайского авторитета.

Владелец животного, которого прозвали Тишкой, сам оказался за решеткой. Спустя несколько дней исхудавшего 23-летнего медведя забрал к себе Хасан Идиятуллин — фермер из Иглинского района. К тому времени он уже приютил двух «косолапых».

Медведь Тишка, который едва не умер голодной смертью в Башкирии.
Медведь Тишка, который едва не умер голодной смертью в Башкирии.
Башинформ.рф.

Еще одна история с участием медведя произошла буквально накануне в Зилаирском районе. Жители села Кананикольское приютили маленького медвежонка. Он оказался один и забрел на территорию поселения. Мишку поймали и поселили в сарае. Он был изможденный, брыкался и рычал на всех.

Со временем медвежонок стал чувствовать себя гораздо лучше. Его тоже прозвали Тишкой. На сегодняшний день о нем временно заботится Михаил Шаранов — егерь Ассоциации охотников и рыболовов.

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