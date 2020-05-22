В обсерваторе умерли вахтовики, работавшие на месторождении «Газпрома»

Прокуратура проверит томский обсерватор «Зеленый мыс», в котором разместили вахтовиков Чаяндинского месторождения. Двое из них умерли.

Никому из вахтовиков не потребовалась госпитализация.

«Основанием для проведения проверки послужила информация СМИ о возможном нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в обсерваторе», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее в обсерваторе скончались два вахтовика, вернувшихся в Томскую область с Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавируса COVID-19. Один мужчина умер от инфаркта, второй — от инсульта.

После второго случая медики не стали исключать связь между смертями и вирусом, пишет Тайга.инфо.

«При поступлении в обсерватор жалоб на здоровье никто из вахтовиков не предъявлял. По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации», — заявил главный врач Томской районной больницы, куратор работы обсерваторов Анатолий Музеник.

На Чаяндинском месторождении «Газпрома» в Якутии, где заняты около 10 тыс. человек, в середине апреля произошла вспышка коронавируса. Предварительный положительный результат оказался у трети рабочих.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Первую сотню вахтовиков из Алтайского края, работающих на Чаядинском месторождении, доставили специальным авиарейсом, который прибыл вечером 10 мая в аэропорт Барнаула. Вскоре прибыл еще один рейс.

Все прибывшие были направлены в обсерватор «Сосновый бор».

По решению Роспотребнадзора, в регион прилетели вахтовики с отрицательными тестами на новую коронавирусную инфекцию, но несмотря на отрицательные результаты, всех еще раз дополнительно обследовали

Всего на месторождении работают 269 жителей Алтайского края.

17 апреля на территории Чаяндинского месторождения объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус.