В Общественной палате АК состоялся круглый стол «Роль общественных инициатив в формировании гражданской повестки»

С 20 по 23 октября в Барнауле проходил V слет патриотических объединений Сибирского федерального округа «Молодые патриоты — сила Сибири!», в котором приняли участие более 350 представителей патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов в возрасте от 14 до 35 лет.

В Общественной палате Алтайского края в рамках слета состоялся круглый стол «Роль общественных инициатив в формировании гражданской повестки». В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, представители Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и региональных отделений движения Волгоградской, Смоленской, Челябинской областей, исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова, председатель Общественной палаты Смоленской области Денис Пестунов, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова, представители ОПАК и общественных организаций Алтайского края.

Круглый стол «Роль общественных инициатив в формировании гражданской повестки». Дмитрий Лямзин

С приветственным словом выступил председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков. Он выразил уверенность, что круглый стол внесет существенный практический вклад в V слет патриотических объединений СФО «Молодые патриоты — сила Сибири!» и укрепит связи между общественными объединениями. Юрий Вениаминович познакомил экспертов с системой и результатами работы 7-го состава ОПАК, подчеркнув, что региональный консультативно-совещательный орган с 2019 года обладает правом законодательной инициативы и активно им пользуется.

Екатерина Четошникова,

начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития:

— Я пять лет проработала в Общественной палате и очень рада, что проводятся такие заседания. Нам всегда есть, что обсудить. В Алтайском крае собрались представители 21 субъекта федерации в рамках объединения «Патриоты — сила Сибири». Коллеги решают огромное количество вопросов, действует много площадок. Но важно понимать, что зародилось движение здесь, в Общественной палате Алтайского края. Я помню, что тогда все удивлялись: «Как вы, общественники, разработали программу и представляете ее органам власти?» Сейчас это уже не в новинку. Сегодня мероприятия патриотических организаций занимают большое место в реализации общественных инициатив. Важно только масштабировать эти практики и развивать.

Круглый стол «Роль общественных инициатив в формировании гражданской повестки». Дмитрий Лямзин

К участникам круглого стола также обратились Герой России, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова. Спикеры отметили, что общественным организациям сегодня нужно активно реагировать на актуальные вызовы времени.

Елена Родионова,

первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации:

— Современный этап диктует нам новые акценты, проблематику и решения. Гражданское участие в решении задач СВО и других задач государства должно выходить на новый уровень. Необходимо популяризировать добровольческие проекты, правильно информировать население разных возрастных категорий, проводить грамотную наставническую работу и активно взаимодействовать с ветеранскими организациями.

Круглый стол «Роль общественных инициатив в формировании гражданской повестки». Дмитрий Лямзин

Сергей Бочаров,

Герой России , первый заместитель секретаря Общественной палаты Российское Федерации:

— Общественные инициативы, безусловно, важны. Но нужно понимать, что главенствующая роль принадлежит государству. Ведь госорганы — это те структуры, которые обладают законодательным правом. Поэтому общественники должны активно взаимодействовать с представителями государства.

Тему поддержали руководители общественных организаций. На своем примере они рассказали, как решают актуальные общественно значимые проблемы, какие инициативы реализуют.

Круглый стол «Роль общественных инициатив в формировании гражданской повестки». Дмитрий Лямзин

Сопредседатель Центрального штаба ООГПД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров на примере Бессмертного полка наглядно продемонстрировал, как общественная инициатива может влиять на формирование гражданской повестки.

О роли общественных палат в консолидации общества на примере Общественной палаты Смоленской области рассказал ее председатель Денис Пестунов.

Денис Пестунов,

председатель Общественной палаты Смоленской области:

— Последние годы выдались очень насыщенными и показали гражданскую активность в решении вопросов здравоохранения и вакцинации от коронавируса, общественного наблюдения за голосованием, ЖКХ, военно-патриотического воспитания, поддержки бойцов, участвующих в СВО, и их семей. Гражданское общество продемонстрировало, насколько оно способно быстро и эффективно мобилизоваться для решения острых вопросов и проблем, для оказания помощи нуждающимся, донесения своей позиции до власти.

Круглый стол «Роль общественных инициатив в формировании гражданской повестки». Дмитрий Лямзин

Денис Пестунов подробно остановился на гражданских проектах, которые в Смоленской области были реализованы членам региональной общественной палаты. Инициативы были направлены на поддержку беженцев с Украины и детей, оставшихся без попечения родителей, информирование населения о действиях органов власти, оказание помощи мобилизованным гражданам, работу с трудными подростками и на контроль за качеством продуктов.

О мероприятиях, формирующих гражданскую повестку, и роли НКО в решении социальных проблем рассказали председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству Елена Скорнякова, руководитель штаба РОООД «Бессмертный полк России» в Волгоградской области Ярослав Князев, руководитель исполкома РОООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов, исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Елена Рябова, председатель Совета регионального отделения «Поисковое движение России» в Алтайском крае Дмитрий Вейн, председатель Алтайского краевого отделения Союза женщин России Надежда Ремнева, представители Общественной палаты Алтайского края: Денис Матис, Евгений Овчинников, Сергей Тастан, Геннадий Шейда.

В завершении работы круглого стола его участники отметили, что мероприятие прошло содержательно, интересно, информативно. Выразили уверенность, что озвученные инициативы получат дальнейшее развитие и широкое распространение.