В Общественной палате АК состоялся круглый стол «Роль общественных инициатив в формировании гражданской повестки»

С 20 по 23 октября в Барнауле проходил V слет патриотических объединений Сибирского федерального округа «Молодые патриоты — сила Сибири!», в котором приняли участие более 350 представителей патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов в возрасте от 14 до 35 лет.
В Общественной палате Алтайского края в рамках слета состоялся круглый стол «Роль общественных инициатив в формировании гражданской повестки». В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, представители Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и региональных отделений движения Волгоградской, Смоленской, Челябинской областей, исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова, председатель Общественной палаты Смоленской области Денис Пестунов, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова, представители ОПАК и общественных организаций Алтайского края.
С приветственным словом выступил председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков. Он выразил уверенность, что круглый стол внесет существенный практический вклад в V слет патриотических объединений СФО «Молодые патриоты — сила Сибири!» и укрепит связи между общественными объединениями. Юрий Вениаминович познакомил экспертов с системой и результатами работы 7-го состава ОПАК, подчеркнув, что региональный консультативно-совещательный орган с 2019 года обладает правом законодательной инициативы и активно им пользуется.
Екатерина Четошникова,
начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития:
— Я пять лет проработала в Общественной палате и очень рада, что проводятся такие заседания. Нам всегда есть, что обсудить. В Алтайском крае собрались представители 21 субъекта федерации в рамках объединения «Патриоты — сила Сибири». Коллеги решают огромное количество вопросов, действует много площадок. Но важно понимать, что зародилось движение здесь, в Общественной палате Алтайского края. Я помню, что тогда все удивлялись: «Как вы, общественники, разработали программу и представляете ее органам власти?» Сейчас это уже не в новинку. Сегодня мероприятия патриотических организаций занимают большое место в реализации общественных инициатив. Важно только масштабировать эти практики и развивать.
К участникам круглого стола также обратились Герой России, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова. Спикеры отметили, что общественным организациям сегодня нужно активно реагировать на актуальные вызовы времени.
Елена Родионова,
первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации:
— Современный этап диктует нам новые акценты, проблематику и решения. Гражданское участие в решении задач СВО и других задач государства должно выходить на новый уровень. Необходимо популяризировать добровольческие проекты, правильно информировать население разных возрастных категорий, проводить грамотную наставническую работу и активно взаимодействовать с ветеранскими организациями.
Сергей Бочаров,
Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты Российское Федерации:
— Общественные инициативы, безусловно, важны. Но нужно понимать, что главенствующая роль принадлежит государству. Ведь госорганы — это те структуры, которые обладают законодательным правом. Поэтому общественники должны активно взаимодействовать с представителями государства.
Тему поддержали руководители общественных организаций. На своем примере они рассказали, как решают актуальные общественно значимые проблемы, какие инициативы реализуют.
Сопредседатель Центрального штаба ООГПД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров на примере Бессмертного полка наглядно продемонстрировал, как общественная инициатива может влиять на формирование гражданской повестки.
О роли общественных палат в консолидации общества на примере Общественной палаты Смоленской области рассказал ее председатель Денис Пестунов.
Денис Пестунов,
председатель Общественной палаты Смоленской области:
— Последние годы выдались очень насыщенными и показали гражданскую активность в решении вопросов здравоохранения и вакцинации от коронавируса, общественного наблюдения за голосованием, ЖКХ, военно-патриотического воспитания, поддержки бойцов, участвующих в СВО, и их семей. Гражданское общество продемонстрировало, насколько оно способно быстро и эффективно мобилизоваться для решения острых вопросов и проблем, для оказания помощи нуждающимся, донесения своей позиции до власти.
Денис Пестунов подробно остановился на гражданских проектах, которые в Смоленской области были реализованы членам региональной общественной палаты. Инициативы были направлены на поддержку беженцев с Украины и детей, оставшихся без попечения родителей, информирование населения о действиях органов власти, оказание помощи мобилизованным гражданам, работу с трудными подростками и на контроль за качеством продуктов.
О мероприятиях, формирующих гражданскую повестку, и роли НКО в решении социальных проблем рассказали председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству Елена Скорнякова, руководитель штаба РОООД «Бессмертный полк России» в Волгоградской области Ярослав Князев, руководитель исполкома РОООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов, исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Елена Рябова, председатель Совета регионального отделения «Поисковое движение России» в Алтайском крае Дмитрий Вейн, председатель Алтайского краевого отделения Союза женщин России Надежда Ремнева, представители Общественной палаты Алтайского края: Денис Матис, Евгений Овчинников, Сергей Тастан, Геннадий Шейда.
В завершении работы круглого стола его участники отметили, что мероприятие прошло содержательно, интересно, информативно. Выразили уверенность, что озвученные инициативы получат дальнейшее развитие и широкое распространение.