В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал

Выплату будут производить при рождении трех и более детей в семье. Также общественники предлагают расширить направления использования материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. И ввести ежемесячное пособие в 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка. Оно будет выплачиваться до совершеннолетия младшего ребенка.

Также предлагается ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Помимо этого общественники предлагают ввести для многодетных семей отдельную систему налогообложения как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми, по задумке, и вовсе не должна платить налогов.

Отец и ребенок. СС0

Также Рыбальченко говорит о возможности получения бесплатного высшего профессионального образования по целевому контракту, освобождение от налогов на единственное имущество и многое другое.

Под все эти инициативы предлагается создать новый федеральный проект «Многодетная страна» и включить его в нацпроект «Демография». Письмо с этим предложением направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.