1 июля
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Жизнь

В Обское водохранилище хлынул поток фекалий. Купаться запрещено

В Новосибирской области под Бердском произошла коммунальная авария. Зловонный поток устремился из коллектора в воды Обского водохранилища, сообщает портал «Родные берега».

Обское море.
Обское море.
Из открытых источников.

В региональном МЧС запретили купание в районе пляжей Академгородка из-за загрязнения Обского водохранилища фекалиями.

Начальник отдела ГО И ЧС Советского района Юрий Перзяев, отметил, что в настоящее время фекалии продолжают течь от Бердского шоссе к морю, в результате чего вода на участке от станции Береговая до пляжа «Звезда» становится непригодной для купания.

«В связи со сложившейся ситуацией, прошу отдыхающих, которых сейчас очень много на пляже, воздержаться от купания, поскольку это может быть крайне опасно для здоровья. А тем, кто только собирается на отдых у воды, лучше сейчас от этого воздержаться, — пояснил Юрий Перязев.

По его словам, участок коллектора находится на балансе Бердска. Службы уже начали ремонтные работы, но ведутся они крайне медленно. Ннеизвестно, когда авария будет устранена.

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