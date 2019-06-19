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Жизнь

В барнаульском сквере нашли 7 дефектов после обновления

Общероссийский народный фронт проверил сквер Химиков, обустроенный по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». «Фронтовики» обнаружили дефекты после благоустройства.

Дефекты благоустроенного сквера Химиков.
Дефекты благоустроенного сквера Химиков.
Прес-служба ОНФ

Сквер Химиков в районе Потока благоустраивали в 2018 году. Там уложили тротуарную плитку, установили скамейки и так далее. Однако «фронтовикам» не понравилась эта работа.

Общественники нашли семь нарушений.

  • тротуарная плитка пошла волнами,
  • лавочки и урны не закреплены и свободно передвигаются,
  • бордюры вокруг цветников сломаны,
  • клумбы почти что «голые»,
  • опоры освещения у основания оголены,
  • ограждение сквера сломано вандалами,
  • малые архитектурные формы не обнаружены.

В ОНФ обещали проконтролировать устранение дефектов. Заниматься этим будет подрядчик.

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