В барнаульском сквере нашли 7 дефектов после обновления

Сквер Химиков в районе Потока благоустраивали в 2018 году. Там уложили тротуарную плитку, установили скамейки и так далее. Однако «фронтовикам» не понравилась эта работа.
Общественники нашли семь нарушений.
- тротуарная плитка пошла волнами,
- лавочки и урны не закреплены и свободно передвигаются,
- бордюры вокруг цветников сломаны,
- клумбы почти что «голые»,
- опоры освещения у основания оголены,
- ограждение сквера сломано вандалами,
- малые архитектурные формы не обнаружены.
В ОНФ обещали проконтролировать устранение дефектов. Заниматься этим будет подрядчик.