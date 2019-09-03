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3 сентября
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Жизнь

В одном из алтайских районов грибнику пришлось спасаться от медведя на дереве

Жители Залесовского района отмечают небывалое нашествие медведей. Косолапых встречаются в тех местах, где их раньше не было.

Алтайский заповедник. Медведь у маркировочного дерева.
Алтайский заповедник. Медведь у маркировочного дерева.
www.altzapoved.ru

Как сообщает местная газета «Сельский новатор», животные активизировались в прошлом месяце. Их уже встречали возле села Кордон и рядом с самим райцентром.

Жители рассказывают, что уже были столкновения с медведей и людей. Один из грибников увидел косолапого, который в это время что-то ел. Спасаться мужчине пришлось на дереве. Благо лезть за ним мишка не стал и отступил.

В конце августа минприроды края сообщало, что в ряде районов популяция медведей увеличилась. Все из-за миграции диких животных из-за пожаров в Красноярском крае, заявили в ведомстве.

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