В одном из алтайских районов грибнику пришлось спасаться от медведя на дереве

Жители Залесовского района отмечают небывалое нашествие медведей. Косолапых встречаются в тех местах, где их раньше не было.

Как сообщает местная газета «Сельский новатор», животные активизировались в прошлом месяце. Их уже встречали возле села Кордон и рядом с самим райцентром.

Жители рассказывают, что уже были столкновения с медведей и людей. Один из грибников увидел косолапого, который в это время что-то ел. Спасаться мужчине пришлось на дереве. Благо лезть за ним мишка не стал и отступил.

В конце августа минприроды края сообщало, что в ряде районов популяция медведей увеличилась. Все из-за миграции диких животных из-за пожаров в Красноярском крае, заявили в ведомстве.