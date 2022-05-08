8 мая
﻿
Жизнь

В одном из городов Алтайского края может появиться улица Защитников Донбасса

Инициативу назвать новую улицу в Заринске в честь защитников Донбасса поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

С такой просьбой обратились к губернатору представители местного отделения «Молодой гвардии Единой России». Соответствующее письмо было направлено Виктору Томенко 7 мая.

«С появлением в Заринске улицы Защитников Донбасса у жителей города (особенно молодых) появится повод задуматься о важности сегодняшних событий, о роли нашей страны в современном мире», — говорится в письме руководителя заринских молодогвардейцев Романа Попова.

В пресс-службе отметили: по мнению губернатора, это решение позволит сохранить память о военнослужащих, которые выполняют свой долг и нередко жертвуют собой для защиты населения Донбасса.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость