В одном из городов Алтайского края может появиться улица Защитников Донбасса

Инициативу назвать новую улицу в Заринске в честь защитников Донбасса поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С такой просьбой обратились к губернатору представители местного отделения «Молодой гвардии Единой России». Соответствующее письмо было направлено Виктору Томенко 7 мая.

«С появлением в Заринске улицы Защитников Донбасса у жителей города (особенно молодых) появится повод задуматься о важности сегодняшних событий, о роли нашей страны в современном мире», — говорится в письме руководителя заринских молодогвардейцев Романа Попова.

В пресс-службе отметили: по мнению губернатора, это решение позволит сохранить память о военнослужащих, которые выполняют свой долг и нередко жертвуют собой для защиты населения Донбасса.