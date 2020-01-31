В одном из районов Алтайского края решили снять режим ЧС

В Локтевском районе Алтайского края сняли режим ЧС, заявили в краевом правительстве. 31 января там с рабочим визитом находится глава региона Виктор Томенко.

По словам главы района Галины Глазуновой, до конца дня расчистят дорогу в последнее занесенное снегом село. Основные работы по очистке территорий от снега в Горняке и Локтевском районе к вечеру завершатся.

Чтобы больше расширить дороги понадобится 10 дней, объяснил начальник Юго-Западного ДСУ Игорь Левин.

Перебоев с теплоснабжением в районе не было, но были отключения электроэнергии. Все вопросы удалось оперативно решить, доложила губернатору глава района.

Из-за непогоды режим ЧС, по данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, действует в Змеиногорском и Третьяковском районах.