Накануне в Баевском районе термометр перевалил планку в 50 градусов на солнце. Об этом пишет Barnaul 22.

В Алтайском крае стоит сильная жара и в Баевском районе столбик термометра перевал за 50 градусов.

В одном из районов Алтайского края столбик термометра превысил 50 градусов. Barnaul 22

При этом несмотря на такую жару, курортный город Алтайского края накрыло ливнем и сильным градом.

Шторм оборвал несколько линий электропередачи, из-за чего пропало уличное освещение. При этом часть песка с пляжа смыло в озеро, так как ливневые канализации не справились с большим количеством воды.

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