В одном из районов Пекина ввели военное положение из-за новой вспышки COVID-19

Заражение было обнаружено у 45 из 517 жителей этого района в результате проведенного тестирования. Все они побывали на местном рынке. Предположительно распространение инфекции могло пойти от двух сотрудников одной из компаний, которая занимается исследованиями качества мясной продукции.

Это первые за последние два месяца случаи выявления COVID-19 в китайской столице. В Пекине и его пригородах, по данным на начало 2020 года, проживают около 21 млн человек. Распространение коронавируса может стать настоящей катастрофой для города. Поэтому местные чиновники срочно ввели военное положение и ужесточили проведение целого ряда мероприятий.

В частности, вновь приостановлены все массовые спортивные соревнования в Пекине.