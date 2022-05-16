В одном месте Барнаула откроют водный клуб и построят новый пляж

10 июня на гребном канале Барнаула начнет работать клуб любителей водных видов спорта. Это будет коммерческая структура, которая займется прокатом и оказанием услуг для приезжающих на объект жителей.

Об этом altapress.ru сообщил председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков. По его словам, в этот же день на гребном канале пройдет первый студенческий фестиваль, в рамках созданной недавно лиги по гребле на лодках-драконах.

Юрий Шамков,

председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края:

Во всем мире спорт развивается по клубному принципу. У нас клубы есть в основном в игровых видах спорта. В циклических видах спорта такое можно встретить нечасто. Мы хотим объединить людей, которые любят греблю во всех ее проявлениях. Планируем, что клуб будет заниматься продвижением, в частности, SUP-спорта (гребля на надувных лодках стоя).

Что еще будет на канале

В нынешнем году на барнаульском гребном канале начнется обустройство зоны отдыха — деньги на эти цели (порядка 60 млн рублей) предусмотрены в Краевой адресной инвестпрограмме.

Гребной канал в Барнауле. altapress.ru

По словам Юрия Шамкова, вероятнее всего, основные работы завершаться к осени. А уже в 2023 году территория в три гектара будет наполняться. Помимо непосредственно пляжа, здесь планируют разместить пункты отдыха и питания, площадки для пляжного футбола и волейбола.