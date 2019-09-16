В октябре с СНТА пройдут семинары для работников сферы здравоохранения.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Современная научно-технологическая академия» (АНО ДПО СНТА) в октябре проведет несколько образовательных мероприятий для повышения квалификации медицинских работников. Помимо семинаров «Современная Научно-Технологическая Академия» проводит обучение по программам дополнительного профессионального образования. АНО ДПО СНТА работает на основании лицензии Департамента образования г. Москвы № 034268 от 25 октября 2013 года.