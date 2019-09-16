В октябре с СНТА пройдут семинары для работников сферы здравоохранения.

Расписание семинаров:
- «Проверки медицинской организации органами надзора и правоохранительными органами», 3 октября 2019 года с 17:00 до 21:00. Проведет семинар юрисконсульт по медицинскому праву, гендиректор ООО «Факультет медицинского права» Габай Полина Георгиевна. Более подробная информация о семинаре на Snta.ru.
- «Организация работы отделения лучевой диагностики», 5 октября с 10:00 до 18:30. Лектор — врач-рентгенолог высшей категории Тихмянов Андрей Юрьевич.
- «Неотложная и экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе», 12 октября с 10:00 до 18:00. Ведущий семинара — врач анестезиолог-реаниматолог Луговой Артем Олегович.
- «Профилактика стресса и выгорания у специалистов сферы здравоохранения», 17 октября, начало в 10:00. Ведущий — доцент РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидат психологических наук Спивак Игорь Маратович.
- Академия входит в число крупнейших учреждений дистанционной профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Своим слушателям СНТА предлагает конкурентоспособные образовательные программы для профессионального развития. Дистанционный доступ к образовательным программам, которые разработаны с учетом профстандартов, квалификационных требований и действующей нормативно-правовой базы, позволяет слушателю гибко управлять образовательным процессом. Удалённый доступ можно получить и к некоторым проводимым семинарам. Профессиональная переподготовка ведется более чем по 30 направлениям, включая педагогику, косметологию, фармацию, юриспруденцию, медицину, спорт и фитнес, нефтегазовое дело.
- Обучение на курсах повышения квалификации может проводится дистанционно или очно на территории заказчика. Обучение на курсах профессиональной переподготовки проходит дистанционно по индивидуальному плану.
- Для поступления необходимы заявление, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, скан паспорта. Лица без диплома о среднем профессиональном или высшем образовании (на базе средней общеобразовательной школы) могут освоить учебные программы по рабочим специальностям: доступно более 20 направлений; выдаётся свидетельство о профессии рабочего.
- После прохождения курсов повышения квалификации/профпереподготовки и аттестационного теста слушатели получают удостоверение о повышении квалификации/диплом о переподготовке. Документ о дополнительном образовании может быть доставлен курьером.
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